Более 3 тысяч гостей Олимпиады-2008 не спешат покидать Китай

Более 3 тысяч журналистов, сотрудников Национальных Олимпийских комитетов и спортсменов предпочли остаться в Пекине после окончания Олимпиады-2008, чтобы продолжить свое знакомство с Китаем, сообщает в четверг агентство «РИА«Новости». 29-я Летняя олимпиада прошла в Пекине с 8 по 24 августа. В олимпийский месяц Пекин посетили около 50 тысяч спортсменов и официальных лиц зарубежных стран, тысячи иностранных журналистов и сотни тысяч туристов. По данным китайских пограничных служб, за период с 8 июля по 27 августа, в Пекин въехали 40 046 обладателей олимпийской аккредитации, членов так называемой "Олимпийской семьи". Число покинувших страну после окончания игр составило, по последним данным, 36 605 человек. Обладатели олимпийской аккредитации могли въехать в Пекин без визы, поэтому покидать страну сразу после окончания игр-2008 хотят не все. "Раз выдалась такая возможность, покидать Китай сразу после окончания Игр совсем не хочется. Отпускные дни, которые положены нам за работу на Олимпиаде, мы проведем здесь, путешествуя по стране", - сказал РИА Новости журналист из Португалии Мануэл Фернандес Сильва. По данным пекинского международного аэропорта "Шоуду", последнюю официальную группу олимпийцев проводили в среду ночью. Последними провожали в аэропорту как гостей олимпиады 63 бразильских спортсменов и тренеров. В четверг сотрудники аэропорта относятся ко всем обладателям олимпийских аккредитаций как к простым туристам, сосредоточив свое внимание на тех, кто пребывает в Пекин для участия в 13 Паралимпиаде. Паралимпийские игры начнутся в Пекине 6 сентября. В них примут участие более 4 тысяч спортсменов, с которыми приедут около 2,5 тысячи тренеров и помощников. Освещать предстоящие в сентябре игры будут около 4 тысяч журналистов.