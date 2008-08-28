Чемпион мира по футболу перешел в "Баварию"

Мюнхенская "Бавария" объявила о подписании контракта с правым защитником итальянского футбольного клуба "Милан", чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии Массимо Оддо. Немецкий клуб арендовал 32-летнего футболиста на год с правом приобретения игрока летом 2009 года. Об этом сообщает интернет-издание «Лента.ru». Ранее предполагалось, что Оддо, который потерял место в основном составе после покупки "Миланом" Джанлуки Дзамбротты, перейдет в "Лион". В "Баварии" Оддо заменит защитника сборной Германии Марселя Янсена, который перешел в "Гамбург" за восемь миллионов евро. В мюнхенском клубе уже играет один из чемпионов мира в составе сборной Италии форвард Лука Тони.