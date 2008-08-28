Завтра начнется продажа билетов на матч Россия - Уэльс

29 августа в кассах стадиона "Динамо" открывается продажа билетов на матч отборочного цикла ЧМ-2010 Россия - Уэльс, информирует «Спорт Экспресс». Напомним, что сама игра состоится 10 сентября в 19:00 на стадионе "Локомотив". Стоимость билетов варьируется от 300 до 1500 рублей, VIP-билетов - от 3500 до 12 000 рублей. Всего было выпущено 27 300 билетов, 2780 из которых зарезервированы для федерации футбола Уэльса, а 2000 - для представителей РФС и членов семей футболистов. В кассах стадиона "Динамо" продажа будет осуществляться до 6 сентября (график работы касс - с 11:00 до 19:00). С 7 по 10 сентября билеты будут реализовываться через кассы стадиона "Локомотив" (с 11:00 до 19:00).