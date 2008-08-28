Антон Шипулин: "Тренировки стали более серьезными"

Четырехкратный чемпион мира среди юниоров Антон Шипулин проходит летнюю подготовку в составе основной сборной России. В интервью агентству "Весь спорт" Шипулин признался, что тренироваться с основой гораздо сложнее. "Третий сбор в австрийском Обертиллихе прошел очень плодотворно, - рассказал Шипулин. - Впечатлений масса - и от того, что это мои первые сборы с основным составом, и от того, что природа в Австрии шикарная. Да, успевал во время тренировок и на горы полюбоваться. Тяжеловато было - в среднегорье пульс учащается, становится сложнее тренироваться. Зато потом должно быть легче. С нагрузкой вроде справился. По сравнению с юниорской сборной, конечно, тренировки стали более серьезными. Зимой у основной сборной много стартов - этапы Кубка мира, Европы. Здесь нужна скорость, поэтому тренировки больше скоростные. На прошлом сборе у меня немного разладилась стрельба. На этот сбор поменял ложе у винтовки, привык к нему - и стал стрелять намного лучше". «Спорт Экспресс»