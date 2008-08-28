Виталий Кличко: Возможно, нокаутирую Питера в четвертом-шестом раундах

Вчера в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, на которой было официально объявлено о том, что поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе Сэмюэлем Питером и обладателем почетного чемпионского звания по версии этой организации Виталием Кличко состоится 11 октября в Берлине, информирует «Спорт Экспресс». Виталий Кличко заявил, что он готов к возвращению на ринг. "Выражаю благодарность всем, кто работал над тем, чтобы этот бой состоялся. Счастлив вернуться на ринг и сразиться за свой титул. Мне очень жаль Питера, - сказал Кличко. - Скептики говорят, что я не смогу победить из-за трехлетнего перерыва, однако я не проиграл свое звание в бою. Я приложу все силы для того, чтобы победить. Тогда мы с Владимиром станем первыми братьями, одновременно владеющими чемпионскими титулами. Это цель чрезвычайно мотивирует меня. Думаю, поединок будет непростым, но до подсчета судейских записок дело не дойдет. Возможно, я закончу бой в четвертом-шестом раундах. У меня есть много сюрпризов для нигерийца". Питер, в свою очередь, заявил, что не уверен в том, что встреча все-таки состоится. "Я все еще сомневаюсь, выйдет ли он на ринг, - сказал Питер. - Я подписал контракт пять месяцев назад. Представители украинца подписали его только вчера, по крайней мере, они так сказали". Питер пообещал нокаутировать Виталия Кличко 11 октября, а затем взять реванш у его брата Владимира, которому он проиграл решением судей в 2005 году. "Я настоящий чемпион мира, - заявил нигерийский боксер. - Виталий ни разу не побеждал чемпиона мира. Я провел 31 бой и никогда никого не избегал. Однажды я боксировал с поврежденной барабанной перепонкой и потерял 25 фунтов (11 кг) за бой, однако продолжал драться. Я нокаутирую Виталия. Верьте мне. Я нокаутирую Виталия, а затем побью его брата Владимира Кличко. В этом не может быть сомнений".