Дик Адвокат: "МЮ" выглядит свежее "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Дик Адвокат на предматчевой пресс-конференции заявил, что футболисты "Манчестер Юнайтед" выглядят свежее его подопечных, сообщает «Спорт Экспресс». Напомним, что завтра команды сыграют в поединке за Суперкубок. - Мы очень гордимся победой в Кубке УЕФА. Надеюсь, что это не последний наш розыгрыш Суперкубка, и мы сюда еще вернемся, - приводит слова Адвоката официальный сайт "Зенита". - Как развивается ситуация с Андреем Аршавиным? - Как вы знаете, трансферный рынок закрывается в пятницу, но говорить о ситуации с Аршавиным все также тяжело. - Хочет ли он остаться в команде? - "Тоттенхэм" не смог заплатить сумму, которую запрашивал "Зенит". Но мы не боимся негативных проявлений со стороны Аршавина. - "Тоттенхэм" - единственный клуб, который вел переговоры с Аршавиным? - Несмотря на слухи, которые распространял агент, "Тоттенхэм" был единственным клубом, интересовавшимся Андреем не только на словах, но и на деле. - Говорят, что зенитовских фанатов будет в два раза больше, чем поклонников "МЮ". - Это возможно, ведь "Манчестер Юнайтед" уже не первый раз играет в этом турнире. Но наши поклонники всегда были замечательными, и их приезд сюда - это здорово. - Наверняка Данни не останется на скамейке запасных в этом матче? - Любой может сыграть, любой может остаться на скамейке. Это верно и для Павла (смеется), и для Данни. - Будет ли играть Аршавин? - Я не хочу обсуждать состав. Вы все узнаете завтра. - Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Есть ли клубы, с которыми вы хотели бы встретиться? - Нам с Кором хотелось бы видеть команду из Голландии, конечно. (Улыбается.) - Небольшой комментарий по поводу завтрашнего соперника. - С моей точки зрения, это одна из лучших команд в мире, очень серьезный и уважаемый клуб. - Вы не фавориты, и это наверняка снимает определенный груз ответственности? - Все ждут, что "МЮ" выиграет. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы завоевать трофей. Что касается нынешнего состояния англичан, то они наверняка в неплохой форме, по крайней мере, выглядят свежее нашей команды.