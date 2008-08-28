Серебряный призер Олимпиады 1996 года, участник Игр 2000 и 2008 годов, чемпион мира-1999 и чемпион Европы-1998 в ходьбе на 20 км россиянин Илья Марков принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил личный тренер Маркова четырехкратный олимпийский чемпион поляк Роберт Корженевски, информирует «Спорт Экспресс». "В Пекине у Ильи возникли какие-то проблемы с легкими, - рассказал Корженевски. - На дистанции он просто не мог нормально дышать! Илья сказал, что легкие были заложены, как при болезни. Причину, по которой так произошло, мы пока не знаем. Очень жаль, конечно, что ему не удалось выступить на Играх так же хорошо, как на Кубке мира в Чебоксарах, где Илья стал четвертым и отобрался на Олимпиаду. Но ему уже 36 лет - здоровье не то. Больше профессионально ходить Марков не будет. 30 августа он женится на польской девушке по имени Малгожата, я приглашен на свадьбу (смеется). Дальше Илья планирует строить свою жизнь в Польше, вместе с женой и сыном Николаем".