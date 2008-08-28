Шон Райт-Филлипс стал игроком "Манчестер Сити"

Полузащитник "Челси" Шон Райт-Филлипс заключил с "Манчестер Сити" контракт сроком на четыре года, информирует «Спорт Экспресс». Сумма трансфера не разглашается. Напомним, что аристократы купили футболиста в 2005 году за 21 миллион фунтов стерлингов как раз у "Манчестер Сити". Однако за три года Райт-Филлипс так и не смог закрепиться в основном составе лондонцев. "Я рад возвращению в свой прежний клуб. С нетерпением жду выхода на поле", - заявил полузащитник. "Шон всегда восхищал меня своей игрой. Здорово, что он войдет в число моих подопечных", - сказал, в свою очередь, главный тренер "Манчестер Сити" Марк Хьюз.