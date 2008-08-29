Тимощук: Наши фанаты лучшие

Капитан питерского «Зенита» Анатолий Тимощук и нападающий Павел Погребняк с нетерпением ждут матча с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок, который состоится уже завтра. Футболисты выкроили время в подготовке к матчу, чтобы пообщаться с журналистами УЕФА, передает «Спорт.com.ua». «Мы все в отличном настроении и хорошо готовы, - сказал украинец. – Думаю, мы хорошо проявим себя. Это важный матч, и все мы надеемся хорошо сыграть. Все мои друзья, близкие, родственники, даже просто знакомые, все придут на стадион и будут болеть за нас, так что поддержка нам обеспечена. Стадион не может вместить всех, но и те, кто попадут на него, и те, кто останется снаружи, будут очень за нас болеть. Наши фаны – самые лучшие, и мы покажем, что можем сделать для них». Тимощука спросили и о новом приобретении питерцев – Данни. «У нас дружная команда, мы все очень близки и новые игроки не чувствуют дискомфорта, они очень быстро осваиваются». Павел Погребняк и вовсе ждет не дождется, кода увидит Данни в деле. «Он очень хороший игрок и доказал это в московском «Динамо», - сказал он. – Я рад, что он перешел к нам, это усилит конкуренцию в составе. Те, кто думает, что он может играть только в полузащите, ошибаются – он очень разнообразный, может играть и в нападении, так что он усилит и атаку».