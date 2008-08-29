Менеш перешел в «Рому»

Футбольный клуб «Монако» подтвердил, что нападающий Жереми Менеш переходит в «Рому после того, как стороны достигли соглашения в четверг. Хотя детали пока неизвестны, пресса утверждает, что 21-летний форвард обошелся римлянам в 14 миллионов евро, передает «Спорт.com.ua». «Монако» и «Рома» достигли соглашения по трансферу Жереми Мендеша, - гласит объявление на официальном сайте монакского клуба. – Французский нападающий перейдет к вице-чемпионам Серии А. Менеш прибыл в «Монако» в 2006 и с тех пор сыграл 64 матча и забил 14 голов».