Роналду признан лучшим игроком Лиги чемпионов

В Монако перед жеребьевкой группового раунда Лиги чемпионов были вручены награды лучшим игрокам прошедшего сезона. Лучшим нападающим и лучшим игроком был признан Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». «Я горжусь тем, что выиграл эту награду, потому что Лига чемпионов – это одно из лучших соревнований, в котором мечтает поиграть каждый футболист», - сказал Роналду, передает «Спорт.com.ua». Остальные три номинации достались, как ни странно, финалистам ЛЧ – «Челси». Лучшим вратарем стал Петер Чех, который не спас свою команду в финальной серии пенальти, лучшим защитником – Джон Терри, не забивший решающий 11-метровый, а лучшим полузащитником Фрэнк Лэмпард.