Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг US Open, обыграв в трех сетах представителя США Райлера Де Харта. Россиянин Евгений Королев был вынужден зачехлить ракетку, уступив французу Гаэлю Монфису, сообщает «Советский спорт». US Open Нью-Йорк (США) Открытые корты, хард Турнир серии «Большого шлема» Призовой фонд – 7 950 000 долларов Одиночный разряд Второй круг Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Райлер Де Харт (США) – 6:1, 6:2, 6:4 Давид Феррер (Испания, 4) – Андреас Бек (Германия) – 4:6, 7:5, 6:3, 7:6 Энди Мюррей (Великобритания, 6) – Мишель Ллодра (Франция) – 6:4, 1:6, 7:5, 7:6 Давид Налбандян (Аргентина, 7) – Андрей Голубев (Казахстан) – 6:2, 6:4, 6:2 Джеймс Блэйк (США, 9) – Стив Дарсис (Бельгия) – 4:6, 6:3, 1:0 отказ Иво Карлович (Хорватия, 14) – Флоран Серра (Франция) – 7:6, 6:4, 6:2 Гаэль Монфис (Франция, 32) – Евгений Королев (Россия) – 6:2, 6:3, 3:6, 6:4 Виктор Троицки (Сербия) – Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – 2:6, 6:3, 6:4, 3:0 отказ Сэм Куэрри (США) – Николя Девильде (Франция) – 7:6, 6:4 ,4:6, 6:3 Марди Фиш (США) – Поль-Анри Матье (Франция, 24) – 6:2, 3:6, 6:3, 6:4 Кеи Нишикори (Япония) – Роко Каранушич (Хорватия) – 6:1, 7:5 отказ Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 17) – Томас Беллуччи (Бразилия) – 4:6, 6:1, 7:5, 6:3 Жиль Симон (Франция, 16) – Хосе Акасусо (Аргентина) – 6:4, 6:1, 6:4 Станислас Вавринка (Швейцария, 10) – Уэйн Одесник (США) – 6:4, 7:6, 6:2 Флавио Чиполла (Италия) – Ен-Хсунь Лу (Тайвань) – 6:1, 4:6, 7:6, 6:4 Юрген Мельцер (Австрия) – Иржи Ванек (Чехия) – 6:0, 6:2, 6:2