Валуев: Сделаю для победы все

Вчера в Берлине прошла заключительная пресс-конференция, посвященная назначенному на 30 августа поединку за вакантный временный титул WBA в супертяжелом весе между двумя бывшими обладателями этого титула — россиянином Николаем Валуевым и американцем Джоном Руизом. Российский боксер заявил, что он уверен в своей победе в предстоящем бою, сообщает «Советский спорт». «Перед матчем с Руисом у меня был очень напряженный период подготовки к бою за чемпионский титул, и сейчас я нахожусь в одном из лучших своих состояний готовности за последние годы. Это было хорошее время для работы. Сейчас у меня есть уверенность в своей победе, и я готов сделать все, чтобы ее достичь». Николай впрочем, не стал раскрывать секреты своей подготовки к бою. «Можно было бы много говорить о том, в чем я изменился за последнее время, — подчеркнул боксер из Санкт-Петербурга. — Но лучше приходите в субботу на мой бой с Джоном Руисом и вы все увидите сами». Двукратный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джон Руиз тоже не стал выражать сомнения в своем успехе. «Посмотрите, с кем я дрался в своей карьере, — заявил на пресс-конференции Руис. — Я не искал легких путей, а шел трудной дорогой. Я дрался с лучшими боксерами супертяжелого веса и доказал, чего я стою. И готов доказать это снова. Да, у меня была черная полоса, но вместе с моим новым тренером я преодолел ее. Сейчас я чувствую себя как заново родившийся и нахожусь в полной гармонии с самим собой. Мне приятно находиться в Германии, где живут такие доброжелательные люди. В субботу они хотят увидеть на ринге хорошее представление, и я готов оправдать их ожидания».