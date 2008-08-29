«Герта» вышла в первый круг Кубка УЕФА

В четверг проходят матчи второго отборочного раунда Кубка УЕФА, передает «Советский спорт». Кубок УЕФА Второй отборочный раунд Ответные игры «ГЕРТА» (Германия) – «Интерблок» (Словения) – 1:0 Первый матч – 2:0 «ЗАЛЬЦБУРГ» (Австрия) – «Судува» (Литва) – 0:1 Первый матч – 4:1 «СЛАВЕН» (Хорватия) – «Арис» (Греция) – 2:0 Первый матч – 0:1 «Викинг» (Норвегия) – «ХОНКА» (Финляндия) – 1:2 Первый матч – 0:0 «ЧЕРНО МОРЕ» (Болгария) – «Маккаби» (Нетания) – 2:0 Первый матч – 1:1 «КАЛЬМАР» (Швеция) – «Гент» (Бельгия) – 4:0 Первый матч – 1:2 «Лиллестрем» (Норвегия) – «КОПЕНГАГЕН» (Дания) – 2:4 Первый матч - 1:3 «ОМОНИЯ» (Кипр) – АЕК (Греция) – 2:2 Первый матч – 1:0 «РУСЕНБОРГ» (Новрегия) – «Юргорден» (Швеция) – 5:0 Первый матч – 1:2