«Брага» вышла в первый круг Кубка УЕФА

В четверг во втором матче второго отборочного раунда Кубка УЕФА «Хапоэль» из Тель-Авива на своем поле разгромил сербскую «Войводину, передает «Советский спорт». Кубок УЕФА Второй отборочный раунд Ответные игры «ХАПОЭЛЬ» (Тель-Авив) – «Войводина» (Сербия) – 3:0 (1:0) Голы: Ибоа, 29. Вермонт, 57. Абутбул, 76 Первый матч – 0:0 «Хапоэль» (Кирьят-Шмон) – «ЛИТЕКС» (Болгария) – 1:2 (1:1) Голы: Царфати, 8 - Попов, 21. Сандриньо, 53 Первый матч – 0:0 «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «БРАГА» (Португалия) – 0:2 (0:0) Голы: Пейхото, 56; Матеус, 90 Первый матч – 0:1