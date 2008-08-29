Иванов: «Легию» можно сравнить с «Амкаром»

Полузащитник «Москвы» Станислав Иванов после победы над польской «Легией» в ответном матче второго квалификационного раунда Кубка УЕФА (2:0) заявил, что соперник не дотягивает до уровня большинства команд российской премьер-лиги, передает «Советский спорт». - Сегодня нам нужно было играть агрессивно, ожидать ошибки соперника и забить быстрый гол, что мы и сделали. Потом немого отошли назад. Но, в целом, владели преимуществом, играли хорошо. - В первом матче соперник играл жестко. Ожидали сегодня такой же игры? - Команда не может играть по-разному. У «Легии» такой стиль. Они очень хорошо готовы физически и цепляются за мяч. - С кем можно сравнить «Легию» в чемпионате России? - Может быть, с «Амкаром». По стилю, но не по уровню. Хотя в «Легии» играют хорошие футболисты, в том числе и игроки сборной Польши, большинству команд чемпионата России польский клуб уступает.