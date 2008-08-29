Остапенко не примет участия в матче за Суперкубок

Центральный блокирующий московского «Динамо» и сборной России Алексей Остапенко скорее всего не примет участия в матче за Суперкубок против казанского «Зенита» из-за травмы голеностопа, полученной в ходе олимпийского турнира, сообщает «Газета.Ru». Первоначальные предположения о возможном переломе не подтвердились – у Остапенко небольшой отек в результате воспалительного процесса. Возвращение игрока в строй ожидается либо в матчах полуфинального этапа Кубка России (26-28 сентября), либо в матче-открытии Чемпионата России (5 октября). Первый в истории матч за Суперкубок России между победителем чемпионата России московским «Динамо» и обладателем Кубка казанским «Зенитом» состоится 20 сентября в УСЗ «Дружба» в Москве.