Черкасов: Базель станет индикатором нашей готовности

Генеральный секретарь «Шахтера» Александр Черкасов, до которого удалось дозвониться в Монако «Спорт Экспресс», считает, что его клубу выпал «нормальный жребий». - Неудачным его не назовешь, - говорит Черкасов, - а насчет того, насколько жребий удачен, можно будет узнать только после того, как завершаться матчи группового турнира. Поэтому пока скажем так: нормальный жребий. Понятно, что в первой корзине были собраны сплошные монстры, и там выбора не было ни для кого. Что же касается «Спортинга» и «Базеля», то тут я уверен: «Шахтер» вполне способен играть с ними на равных и побеждать. Хорошо, что первая встреча по календарю - на выезде с чемпионом Швейцарии. Она станет индикатором нашей готовности к испытаниям Лигой чемпионов. - Возможны ли новые приобретения у «Шахтера» до закрытия трансферного окна 31 августа? - Это маловероятно, хотя активность на трансферном рынке всегда существует, тем более в преддверии его закрытия. В нашей заявке сейчас 28 футболистов - вполне достаточно для Лиги чемпионов.