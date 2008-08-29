Карпин: У «Спартака» нет команды

Сказать, что после ответного матча с вице-чемпионами Украины генеральный директор Спартака был подавлен, стало бы изрядным преувеличением, информирует FOOTBALL.UA. Но озабоченность на лице Карпина читалась серьезная. Пока роль антикризисного менеджера дается ему с немалым трудом. - Комментировать что-либо при таком счете очень сложно, - сказал Карпин. - Мы увидели две абсолютно одинаковые игры. В Киеве, как и две недели назад в Лужниках, на поле была только одна команда. И не Спартак. - Верно впечатление, что после фиаско в Лужниках спартаковцы выглядели в Киеве очень зажатыми? - Как раз наоборот, команда вполне могла позволить себе играть раскрепощенно. Ну подумаешь, победили бы 1:0, 2:0 или даже проиграли бы 1:2 - какая по большому счету разница? Но получилось снова 1:4. - Неужели за две недели в команде не произошло никаких изменений? - Какие-то, может, и есть, да только я их не заметил. - Каким теперь вам видится будущее Игоря Ледяхова? - Оно не изменилось. Как я уже говорил, функции "и.о." Ледяхов будет выполнять вплоть до появления в команде полноценного главного тренера. - Какая-то определенность в этом аспекте уже появилась? - Появилась, и весьма существенная. Потерпите - скоро все узнаете. - Это будет иностранный специалист? - Да. - Неужели не из кого выбрать в России? - Я этого не говорил. Но за границей тренеры сильнее. - Как прокомментируете информацию некоторых источников о вашем желании пригласить на пост спортивного директора Спартака Александра Мостового? - СМИ сейчас вообще пишут о Спартаке очень много, но в большинстве своем неправду. - Сколько футболистов, вышедших в Киеве на поле в красно-белой форме, должно остаться в команде на следующий сезон? - Пока не могу ответить. - Согласны с мнением, что в Спартаке сейчас нет ни одной харизматической личности? - Проблема в другом: у Спартака нет команды. - Что вы сказали игрокам после матча в раздевалке, откуда не выходили очень долго? - Извините, но раздевалка для того и существует, чтобы произносить некоторые вещи конфиденциально. Мои слова слышали футболисты, а повторять их не буду. - Ситуация с отъездом Романа Павлюченко на партнеров как-то повлияла? - В московском матче с киевским Динамо он играл, а результат был тем же. - Можно ли говорить о разнице в классе между двумя клубами на данный момент? - Судя по этим двум играм, безусловно. - Разве субботний матч с московским Динамо не подарил болельщикам хоть какую-то надежду на преодоление Спартаком кризиса? - Пока это не повторится несколько раз, будем считать названную вами игру случайностью. - Что скажете об игре Ивана Саенко, выделявшегося на фоне партнеров? - Меньше всего хотел бы переходить на личности. - Предвидится до конца лета еще какое-то усиление состава? - Поживем - увидим. Не думаю, что собранные в "Спартаке" футболисты так уж плохи. - Какие надежды связываете с Кубком УЕФА? - Посмотрим, что принесет нам жеребьевка. Хотя, боюсь, в таком состоянии не обыграть никого. - Команда не готова физически? - Можно устать после часа игры, но нельзя быть не готовым функционально на 1-й, 5-й или 30-й минуте. - А какой оцените команду психологически? - Встревоженной. - Возвращаясь в родной клуб, могли предполагать, что все так запущено? - Нет, конечно. Если бы кто-то сказал мне, что мы проиграем киевскому Динамо 2:8, наверное, не поверил бы. - Каким видите выход из создавшегося положения? - Выход простой: поменьше слов - побольше дел. Работать надо.