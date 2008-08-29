Алсидес: Я верю в «Днепр»

Первое интервью звездного новобранца Днепра Алсидеса, передает FOOTBALL.UA. - Как вы узнали об интересе Днепра и почему согласились принять предложение? - О таком варианте я узнал от агента. Затем я слышал о Днепре только хорошее, о том, клуб хочет расти. И я верю в этот клуб. - Что вы знаете об Украине? - Я не располагал большим количеством информации об Украине. Здесь все для меня в новинку. Надеюсь, что все будет хорошо. - На какой позиции вас использовали в последнее время в ПСВ? - Правого защитника. - Известно ли вам об ажиотаже, который вызвал ваш трансфер в Днепропетровске и в Украине? - Мне очень приятно слышать об этом. Просто превосходно приехать и узнать, что здесь все рады твоему прибытию! Надеюсь, смогу доставить много радости фанатам. - Знали раньше, что в Днепре играет ваш соотечественник Давидсон? - Нет, честно говоря. Мы с познакомились уже здесь. Надо сказать, он - отличный парень. Очень мне помогает адаптироваться в команде. - Давидсон за два года научился неплохо говорить по-русски… - Что ж, буду пытаться сделать то же самое. Живя в Голландии, я немного выучил тамошний язык. Также я говорю по-английски.