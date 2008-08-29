Боснич возобновил карьеру

Бывший голкипер сборной Австралии и «Манчестер Юнайтед» Марк Боснич в воскресенье сыграет свой первый матч за последние семь лет, сообщает «Газета.Ru». 36-летний спортсмен, который в свое время был самым высокооплачиваемым вратарем в мире, подписал семинедельный контракт с австралийским клубом «Централ Коуст Маринерс». Последний раз Боснич играл на профессиональном уровне в ноябре 2001 года за «Челси». После чего последовала девятимесячная дисквалификация за употребление наркотиков. «С нетерпением жду этого матча, – заявил Боснич. – Я полностью готов. Это будет очень важная игра для нас, в которой нам нужна только победа. И я уверен, что мы своего добьемся».