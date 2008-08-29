СКА подпишет защитника из НХЛ

Петербургский СКА подпишет контракт с защитником «Атланты» Марком Поповичем. Об этом «Спорту ДЗД» сообщил председатель совета директоров СКА Александр Медведев. «Вначале мы планировали подписать другого защитника из этой же команды – Стива Маккарти, – признался руководитель клуба. – Но потом поменяли своё решение. По мнению Бэрри Смита, Попович будет полезнее нашей команде», передает «Газета.Ru». В 2001 году этот защитник был выбран «Анахаймом» во втором раунде драфта. Но последние три сезона 25-летний Попович защищал цвета «Атланты». В минувшем регулярном чемпионате он сыграл за «Дятлов» 33 матча, набрав 2 (0+2) очка.