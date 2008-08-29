ЛХФ требует от «Динамо» 500 тысяч долларов

Латвийская федерация хоккея в договоре с хоккейным клубом «Динамо» требует компенсацию в размере $500 тысяч (239 тысяч латов). По мнению федерации, проект создания нового хоккейного клуба лишил ЛХФ крупных спонсоров, сообщает «Газета.Ru». Председатель правления «Динамо» Виестурс Козиолс считает выдвинутые федерацией требования абсурдным. По его словам, пока стороны не пришли к соглашению по условиям контракта и клуб попросил две недели для разработки собственного варианта договора. Наиболее радикальной мерой со стороны ЛФХ может стать запрет «Динамо» выступать в Континентальной хоккейной лиге, хотя президент федерации Киров Липман надеется, что до этого не дойдет. По словам Липмана, от поддержки ЛФХ отказались такие компании, как Samsung, Venden, которые перешли к «Динамо». Липман считает, что руководитель «Динамо» Козиолс нечестным способом переманил спонсоров. Козиолс полностью отвергает подобные предположения и указывает, что предложенный текст договора просто не подходит для «Динамо», и клуб его не может подписать без согласования с КХЛ и спонсорами.