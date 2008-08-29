Футболисты «Челси» собрали большинство индивидуальных призов в ЛЧ

Футболисты лондонского "Челси" собрали большинство индивидуальных призов по итогом прошлого сезона в Лиге чемпионов, в котором этот клуб дошел до финала. Вручение наград игрокам состоялось в четверг в Монако, передает «РИА«Новости». Лучшим голкипером прошлого сезона в Лиге чемпионов признан страж ворот "Челси" Петер Чех. Его одноклубники Джон Терри и Фрэнк Лэмпард признаны соответственно лучшими игроками обороны и полузащиты. Лучшим игроком нападения назван номинальный полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Португалец стал обладателем и главного приза - лучшему игроку Лиги чемпионов-2007/08. Криштиану Роналду стал одним из героев и главных снайперов турнира, который завершился для его "МЮ" победой.