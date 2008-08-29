Сегодня стартует 20-й тур российской Премьер-лиги

Матчем в Химках, где местный одноименный клуб примет ярославский "Шинник", в пятницу стартует 20-й тур чемпионата России по футболу. Сам тур продлится три дня, но пройдет в усеченном формате: "Зенит" в пятницу играет с английским "Манчестер Юнайтед" за Суперкубок УЕФА и встреча питерцев во внутреннем первенстве с подмосковным "Сатурном" перенесена аж на 29 октября, сообщает «Советский спорт». "Химки" и "Шинник" продолжают бороться за выживание в элите российского футбола, причем делают это под руководством новых тренеров - Сергея Юрана и Сергея Павлова соответственно. В первом матче под руководством Павлова ярославцы на выезде сенсационно переиграли "Зенит" (3:1), однако уже в следующей игре дома уступили "Томи" (0:1). "Химки" под руководством Юрана также одержали только одну победу в чемпионате страны, но в восьми матчах. В прошлом туре в составе подмосковной команды дебютировал экс-капитан московского "Спартака" Егор Титов, но "Химки" все равно уступили в гостях казанскому "Рубину" (0:2). В единственном матче субботы в московском дерби сойдутся "Локомотив" и ЦСКА. Проигравший в этой встрече заметно уменьшит свои медальные шансы: команды и так далеки от лидеров (ЦСКА - 5-й, "Локо" - 9-й), а игра с прямым конкурентом, как говорится, идет не за 3, а за 6 очков. В воскресенье болельщиков ждут еще два дерби - московское и спартаковское: в российской столице сыграют "Динамо" и "Москва", а красно-белые из "Нальчика" приедут в гости у московскому "Спартаку". Также в воскресенье состоятся еще два матча чемпионата. В споре лидеров пермский "Амкар" (3-е место) примет казанский "Рубин" (1-е), а в гости к томской "Томи" приедут самарские "Крылья Советов".