US Open. Женщины. Результаты турнирных игр

US Open Нью-Йорк, США 25 августа – 7 сентября 2008 Открытые корты, хард Турнир серии «Большого шлема» Призовой фонд – 7 950 000 долларов Одиночный разряд Второй круг Жюли Куан (Франция) – Ана Иванович (Сербия, 1) – 6:3, 4:6, 6:3 Амели Моресмо (Франция, 32) – Кайя Канепи (Эстония) – 2:6, 6:4, 6:0 Надежда Петрова (Россия, 19) – Су-Вей Хсие (Тайвань) – 6:4, 6:2 Флавия Пеннетта (Италия, 16) – Шуай Пэн (Китай) – 6:2, 6:7, 6:1 Анна-Лена Гренфельд (Германия) – Джессика Мур (Австралия) – 6:1, 6:3 Ализе Корне (Франция, 17) – Бетани Маттек (США) – 7:6, 6:1 Тимеа Бачински (Швейцария) – Юн-Цзянь Чань (Тайвань) – 6:3 ,6:2 Динара Сафина (Россия, 6) – Роберта Винчи (Италия) – 6:4, 6:3 Серена Уильямс (США, 4) – Елена Веснина (Россия) – 6:1, 6:1 Аи Сугияма (Япония, 30) – Ольга Говорцова (Белоруссия) – 4:6, 7:6, 6:1 Северин Бремон (Франция) – Николь Вайдишова (Чехия, 20) – 7:5, 6:3 Татьяна Гарбин (Италия) – Агнеш Шавай (Венгрия, 13) – 5:7, 6:2 ,6:3 Агнешка Радванска (Польша, 9) – Мариана Дуке-Марино (Колумбия) – 6:0, 7:6 Доминика Цыбулкова (Словения, 18) – Иоана Ралука Олару (Румыния) – 6:2, 6:2 Алена Бондаренко (Украина, 27) – Сабин Лисицки (Германия) – 6:4, 1:6, 6:4 Винус Уильямс (США, 7) – Россана Де Лос Риос (Парагвай) – 6:0, 6:3 Елена Дементьева (Россия, 5) – Полин Парментье (Франция) – 6:2, 6:1 Анне Кетавонг (Великобритания) – Франческа Скьявоне (Италия, 25) – 6:2, 3:6, 6:4 На Ли (Китай) – Сара Эррани (Италия) – 4:6, 6:2, 6:0 Екатерина Макарова (Россия) – Екатерина Бычкова (Россия) – 3:6, 7:5, 6:3 Патти Шнидер (Швейцария, 15) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:3 Магдалена Рыбарикова (Словения) – Тамира Пашек (Австрия) – 6:1, 6:2 Катарина Среботник (Словения, 28) – Ивонн Мойсбургер (Австрия) – 6:1, 6:3 Светлана Кузнецова (Россия, 3) – Сорана Кирстя (Румыния) – 7:6, 6:1 Татьяна Перебейнис (Украина) – Вера Звонарева (Россия, 8) – 6:3, 6:3 Сибиль Баммер (Австрия, 29) – Араван Резаи (Франция) – 6:1, 7:5 Линдсей Дэвенпорт (США, 23) – Алиса Клейбанова (Россия) – 7:5, 6:3 Марион Бартоли (Франция, 12) – Вирхиния Руано Паскуаль (Испания) – 6:4, 6:2 Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) – Ивета Бенешова (Чехия) – 6:2, 6:3 Каролин Возняцки (Дания, 21) – Мария Елена Камерин (Италия) – 6:1, 6:2 Цзе Чжэн (Китай) – Анабель Медина Гарригес (Испания, 26) – 6:1, 6:4 Елена Янкович (Сербия, 2) – Софи Арвидссон (Швеция) – 6:3, 6:7, 7:5

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