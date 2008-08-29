Дуляй: Главную работу мы сделали в Донецке

Сербский футболист «Шахтера» Игор Дуляй, выступавший в Загребе на привычном месте опорного полузащитника, действовал настолько полезно для своей команды, что Мирча Луческу назвал его лучшим игроком в составе чемпионов Украины, сообщает «Спорт.com.ua». - Вы знаете, что Луческу на пресс-конференции весьма комплиментарно отозвался о вашей игре? - Слышал об этом. Приятно, конечно, но я никогда не ставлю свои личные заслуги выше командных. За игру в Загребе, по-моему, хороших слов заслуживают все футболисты «Шахтера»: и те, которые появились на поле с первых минут, и выходившие на замены. Именно слаженной, командной игрой был силен в среду «Шахтер». - Трудно было? - Во всяком случае, легче, чем в первом матче. Самая большая и трудная работа по достижению конечного результата была нами проделана все же в Донецке. Выходить на повторный матч, уже имея в уме 2:0, проще, потому что сопернику ничего не остается, кроме как играть в открытый футбол. Что и вынуждены были делать игроки хорватской команды, оставляя за своими спинами много свободных зон для наших контратак. Да и сами мы играли на выезде лучше, чем дома. - В чем это проявлялось? - Очень хорошо контролировали мяч, он у нас был почти постоянно. Забили три гола, а могли забить больше. Но самое главное - вошли в групповой турнир Лиги чемпионов, что само по себе можно считать достижением. - В Загребе «Шахтер» использовал схему с двумя опорными полузащитниками. Как вы с Томашем Гюбшманом делите обязанности на поле? - Как и положено опорникам, основное внимание уделяем обороне. Наша задача - разрушать атаки соперников в их начальной стадии. Но иногда удается идти вперед, чтобы помочь атакующим полузащитникам и форвардам. Если это делает Томаш, я остаюсь сзади. И наоборот. Строгая игровая дисциплина важна для каждого футболиста, а для опорного полузащитника, может быть, особенно. Любая вольность, допущенная в центре поля, чревата неприятностями для твоей команды. Я об этом никогда не забываю. - Какие моменты матча в Загребе были для вас самыми непростыми? - Дайте подумать... Пожалуй, таких моментов и не было. Как только увидел, что мы начали очень мощно, полностью взяли игру под свой контроль, сразу понял, что «Шахтер» обречен на победу. - Уход Модрича и да Силвы из «Динамо», на ваш взгляд, сильно ослабил загребский клуб? - Наверное, ослабил. Только мне рассуждать об этом как-то не с руки. Меня интересует моя команда. В «Динамо» и сейчас я заметил несколько индивидуально сильных футболистов, однако в командной игре превосходство «Шахтера» было бесспорным. - Что за конфликт с вашим участием случился на поле в первом тайме? - Ничего особенного. Это футбол. Немного повздорили после того, как кто-то из хорватских футболистов ударил меня, лежавшего на газоне. Но все успокоилось настолько быстро, что судья и не подумал доставать желтую карточку. - Что сказал футболистам президент «Шахтера» в раздевалке после игры? - Поздравил с победой и с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Поблагодарил за хороший матч. Пожелал, чтобы и дальше играли так же успешно. - Победный матч на стадионе «Максимир» может стать поворотным для «Шахтера», который, мягко говоря, пока не блещет в чемпионате Украины? - Это два слишком разных турнира, чтобы успех или неудача в одном напрямую сказывались на самочувствии команды в другом. Загреб для нас - уже история. Сейчас нужно сосредоточиться на воскресной игре с запорожским «Металлургом». Понятно, что будет сложно перестроиться. - В чем сложность такой перестройки? - Надо найти в себе новые силы, новую мотивацию, восстановить растраченные эмоции. Слава Богу у нас достаточно игроков, чтобы успешно бороться на нескольких фронтах сразу. Перед «Шахтером» стоят серьезные задачи не только на европейской арене, но и дома. Украинские титулы нас тоже интересуют хотя бы потому, что они дают возможность постоянно играть в евротурнирах. - Какие команды вы хотели бы видеть в соперниках по групповому турниру Лиги чемпионов? (Разговор с Дуляем состоялся вчера до жеребьевки. - Прим.Ю.Ю.) - Мне все равно. Слабых соперников там не выпасть не может по определению. Конечно, я все равно немного волнуюсь, но все зависит от жребия. Как он ляжет, так и будет.