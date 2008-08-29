«Арсенал» усилится перед встречей с «Динамо»

17 сентября киевское «Динамо» стартует в групповом турнире Лиги Чемпионов домашним матчем с лондонским «Арсеналом». Сразу же после жеребьевки босс канониров Арсен Венгер пообещал на клубном сайте поклонниками клуба значительное усиление нынешнего состава «канониров» в виде покупки новых игроков на сумму более 60 миллионов долларов. Директор клуба Дэнни Фишман, полностью поддерживает многолетнего наставника лондонцев и готов купить того игрока, на которого укажет перст знаменитого француза, передает «Спорт.com.ua». Среди потенциальных кандидатов талантливый полузащитник «Фейеноорда» Джонатан де Гусман и забивной форвард «Аякса» Ян Клааас Хунтелаар.