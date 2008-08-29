Форвард «Герты» выбыл на 8-10 недель

«Герта» на долгое время потеряла тунисского форварда Амина Чермити, который травмировал колено в матче Кубка УЕФА против «Интерблока», сообщает «Газета.Ru». «Нам еще надо обсудить все с докторами, но боюсь, что он выбыл на 8-10 недель», – сказал главный тренер клуба Люсьен Фавре. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время клуб покинет другой форвард Соломон Окронкво. «Я полагаю, что он покинет клуб. В пятницу смогу сообщить нечто большее», – сказал Генеральный менеджер клуба Дитер Хенесс. Раннее сообщает об интересе к нигерийскому форварду со сторону «Сатурна».