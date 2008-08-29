Украинская милиция будет зарабатывать на футбольных клубах

У милиции появился еще один легальный вид заработка - клубы должны платить за охрану общественного порядка во время проведения футбольных матчей, сообщает «Корреспондент». Инициатива платной охраны общественного порядка во время футбольных матчей принадлежит МВД Украины. "Теперь будет по-другому. Начиная с сентября командам Премьер-лиги, первой и второй лиг придется платить милиции за обеспечение порядка во время футбольных матчей", - сказал заместитель начальника управления Департамента общественной безопасности МВД Украины Олег Матвейцов. Владельцы клубов возмущены самой постановкой вопроса о платной охране стадионов, хотя милиция еще не указала окончательных расценок. Пока лишь известно, что плата будет дифференцированной. Футбольные клубы могут вообще отказаться от услуг правоохранительных органов, но в МВД говорят, что тогда сами клубы несут всю ответственность за события на стадионе. Милиция не снимает с себя ответственности только за безопасность вокруг стадионов. "Усиленные наряды милиции будут работать возле стадионов, но это несколько десятков милиционеров, а не 2 тысячи, как это было во время матча Динамо (Киев) - Спартак (Москва) . Другое дело, что в самой чаше стадиона правоохранительные органы работать тогда не будут", - сказал Олег Матвейцов. В Федерации футбола Украины о платном нововведении ничего не знают. Хотя говорят, что вопрос о платных услугах милиции подымался МВД уже несколько раз на протяжении года. "Я думаю, что это неправильно, ведь ФФУ - бюджетная организация. Сейчас клубы и ФФУ не могут обеспечить порядок на стадионах, это должны делать с нашей помощью правоохранительные органы", - заявил вице-президент ФФУ Борис Воскресенский. Он добавил, что по закону досматривать идущих на матч болельщиков может только милиция. Кроме платных услуг милиции, клубы ожидает еще одно нововведение - команды обязали создать группы безопасности, которые будут заниматься работой с членами фан-клубов, а также обеспечивать в объеме своей компетенции порядок на территории стадиона во время матча. Но уже сейчас можно сказать, что во многих командах есть конкретные люди, которые отвечают за работу с фанатами.