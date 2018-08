Иванович проиграла 188-й ракетке мира

Сербская теннисистка Ана Иванович, сеяная под первым номером на US Open, во втором круге проиграла француженке Жюли Куан, занимающей 188-е место в рейтинге WTA. В состоявшемся в ночь на пятницу, 29 августа, матче Куан одержала победу в трех сетах со счетом 6:3 4:6 6:3, причем в первом сете Куан выиграла четыре гейма подряд, проигрывая 2:3. В следующем круге Куан предстоит сыграть со своей соотечественницей Амели Моресмо, передает «Корреспондент». За всю историю US Open, с 1968 года, первый номер турнира еще ни разу не покидал его так рано. В первом круге, Иванович в трех сетах обыграла россиянку Веру Душевину. Первая ракетка Украины Алена Бондаренко пробилась в 1/16 Открытого чемпионата США. Во втором круге Алена в трех сетах обыграла немку Сабин Лисицки - 6:4, 1:6, 6:4. В 1/16 финала украинская теннисистка встретится с Венус Уильямс (США). В других матчах Сафина взяла верх над итальянкой Робертой Винчи - 6:4, 6:3, тем самым, практически повторив счет своего первого матча на турнире против американки Кристи Ан (6:3, 6:4). Еще одна россиянка - Надежда Петрова, 19-я сеяная US Open, уверенно превзошла Су-Вей Хсиех из Тайваня - 6:4, 6:2 - и теперь поборется за путевку в 1/8 финала с итальянкой Флавией Пеннеттой. Елена Веснина вполне закономерно уступила титулованной американке Серене Уильямс – 1:6, 1:6. Не встретила сопротивления и старшая из сестер Уильямс - Венус. От ее ракетки пострадала Россана де лос Риос из Парагвая - 6:0, 6:3. В мужской части сетки обошлось без казусов, поскольку все фавориты дружно подтвердили свое реноме. Первый сеяный Рафаэль Надаль, экономно дозируя усилия, преподнес урок мастерства американцу Райлеру Де Харту - 6:1, 6:2, 6:4, а Давид Феррер (4), пусть и с чуть большими потерями времени, одолел немца Андреаса Бека - 4:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:5). Помимо двух именитых испанцев, победами в четверг отметились Энди Маррей, Давид Налбандян, Джеймс Блэйк и Станислас Вавринка. Что касается единственного задействованного в этот день россиянина, Евгения Королева, то он без особенных шансов уступил 32-му сеяному французу Гаэлю Монфису - 2:6, 3:6, 6:3, 4:6 - и выбыл из дальнейшей борьбы.