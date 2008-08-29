Директор «Реала»: «Зенит» – модная команда

Спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович философски отнесся к жребию Лиги чемпионов, по которому в одной группе с его командой оказались «Ювентус», «Зенит» и БАТЭ. «Чтобы выиграть Лигу чемпионов мы должны побеждать лучшие команды, - отметил он в интервью официальному сайту. –Хорошо, что у нас сложная группа, так мы начнем сражаться с самого начала и столкнемся с серьезной конкуренцией, информирует «Спорт.com.ua». В таких группах трудно делать какой-то анализ, - продолжил он. – «Ювентус» отличная команда и всегда опасна для любого противника. Тем более, что после возвращения в еврокубки у них будет достаточно мотивации и желания. «Зенит» - модная команда, но в то же время опасный противник с множеством очень техничных игроков. БАТЭ – скромный клуб, но мы все равно должны уважать их, потому что они могут удивить и если мы потеряем с ними очки, нам трудно будет это исправить».