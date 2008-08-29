Стартует Кубок России по рафтингу «Акталай-Маргаан-2008»

С сегодняшнего дня, 29 августа, по 2 сентября на реке Катунь пройдут традиционные соревнования Кубок России по рафтингу "Акталай-Маргаан 2008". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании "Рафт-Премьер", на пороге "Ильгуменский" и среднем течении Катуни 30 команд спортсменов из России и ближнего зарубежья будут выявлять сильнейших в дисциплинах квалификация, слалом, параллельный спринт, длинная гонка и многоборье, сообщает «Советский спорт». Наиболее упорная борьба развернется среди женских команд за выход на чемпионат Европы 2009 года, который пройдет в Боснии и Герцеговине. Фаворитом отборочных стартов является команда "Алтай-Рафт" из Горно-Алтайска - чемпион Европы 2008 года. Честь Алтайского края будут защищать команды "Рафт-Премьер" из Барнаула и "Белуха" из Бийска, серебряный и бронзовый призер Чемпионата России по рафтингу 2008 года соответственно. "Интрига заключается в том, что при малом уровне воды, который наблюдается сейчас в Катуни, рафты спортсменов часто переворачиваются в пороге "Ильгуменский", что добавляет зрелищности стартам и сюрпризов чемпионам и любителям", - отмечают организаторы.