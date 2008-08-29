Тарханов: Играть в открытый футбол с «МЮ» бесполезно

Футбольный эксперт Александр Тарханов выразил мнение, что в матче за Суперкубок против "Манчестер Юнайтед" "Зенит" сыграет от обороны, сообщает «Советский спорт». - Что можно сказать о составе "Зенита" в матче за Суперкубок на основе открытой тренировки? - На тренировке футболисты разбились на две группы – атакующую и защищающуюся, - поведал Тарханов. - Крайние защитники играли за атакующую группу, что дает повод предположить, что Адвокат сыграет с акцентом на контратаку. - На основе увиденного можно ли сказать, что новички "Зенита" Пюигренье и Данни выйдут на поле с первых минут? - Пюгренье обязательно выйдет на поле. На тренировке он наигрывался в паре с Крыжанацом. На флангах сыграют Ширл и Анюков. Также, на основе увиденного, можно сказать, что с первых минут выйдут Тимощук, Погребняк, Зырянов, Файзулин, Аршавин и Денисов. - Насколько "Зенит" конкурентоспособен против "Манчестер Юнайтед" в отдельных линиях? - Команды европейского уровня, которой является "Зенит", всегда готовы к матчу с любым клубом. Если "Зенит" покажет такую же игру, которую он продемонстрировал против "Баварии", то у него есть шансы обыграть "Юнайтед". Индивидуально футболисты "МЮ" сильны в каждой линии. Сильный голкипер, великолепная оборона. В команде играют прекрасные атакующие игроки, такие как Руни и Тевес. Если не выключить их из игры, то против них будет очень тяжело. - То есть вы полагаете, что играя в последних турах чемпионата России от обороны "Зенит" репетировал игру против англичан? - Играть в открытый футбол против "Манчестер Юнайтед" бесполезно. Достаточно одного провала в обороне, чтобы "красные дьяволы" реализовали момент.