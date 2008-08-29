ЦСКА приобрел юного чешского форварда

Российский футбольный клуб ЦСКА договорился о переходе из пражской "Славии" 19-летнего нападающего Томаша Нецида. До конца года форвард будет выступать за чешскую команду, а к ЦСКА он присоединится в январе 2009 года, сообщает официальный сайт армейцев. Финансовые подробности перехода Нецида в российский клуб не разглашаются. Чешский футболист выступал за сборные своей страны разных возрастов. В составе команды, составленной из игроков не старше 17 лет, он стал вице-чемпионом Европы 2006 года. Кроме того, Нецид является игроком молодежной сборной Чехии (до 21 года). По итогам сезона-2007/08 нападающий стал чемпионом Чехии в составе "Славии".