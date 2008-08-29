Хоккей. «Ак Барс» подписал капитана сборной России

Капитан сборной России по хоккею Алексей Морозов, выступающий за казанский "Ак Барс", подписал с клубом новый пятилетний контракт, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Sportstand.ru. Таким образом, 31-летний нападающий будет выступать за команду из Татарстана до конца сезона-2012/13. Также пятилетний контракт с "Ак Барсом" подписал Данис Зарипов. Морозов выступает за "Ак Барс" с 2004 года. В 2006 году в составе казанского клуба он стал чемпионом России. В мае 2008 года Морозов выиграл чемпионат мира в Канаде, на котором он был капитаном сборной России. 3 сентября "Ак Барс" проведет свой первый матч в рамках новой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником казанской команды, в прошлом сезоне дошедшей до полуфинала чемпионата России, будет омский "Авангард".