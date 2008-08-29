Матч «Зенит» - «Манчестер» будет «подогревать» группа «Чайф»

Рок-группа "Чайф" выступит на концерте с названием "Зенит" - "Манчестер": болеем вместе!", который состоится в московском клубе "Б1 Maximum" 29 августа. "Руководство клуба "Б1" предложило нам выступить с концертом, и как раз именно в этот день будет проходить матч между питерским "Зенитом" и "Манчестер Юнайтед" в Монако. Мы не захотели делать банальный концерт, а решили сделать что-нибудь интересное, связанное с игрой. Отличная идея: сначала побывать на концерте и хорошенько размяться, а потом всем вместе посмотреть на большом экране футбол. Во-первых, футбольный матч вместе смотреть действительно интересней, а во-вторых, вокруг будут только свои, что еще приятней", - передает слова лидера группы Владимир Шахрин Чемпионат.ру. Напомним, что группа "Чайф" не первый раз затрагивает футбольную тематику, так песня после чемпионата мира 1998 года "Аpгентина-Ямайка 5:0" стала настоящим хитом, который не оставил равнодушным даже далеких от спорта людей.