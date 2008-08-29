Московское "Динамо" представило Уилкшира

В пятницу в пресс-центре стадиона «Динамо» состоялась презентация новичка бело-голубых Люка Уилкшира, который будет выступать за динамовцев под 22 номером. После вручения игровой майки австралиец ответил на вопросы журналистов. «Несмотря на то, что в Голландии сезон закончился в мае я нахожусь в хорошей игровой форме, тренируюсь уже несколько недель. Готов помочь своей новой команде уже в воскресенье, но решение о том буду я играть или нет остается за главным тренером. Прежде чем принять решение ехать в Москву советовался с главным тренером австралийской сборной. Он заверил меня, что переезд в Россию никак не скажется на моих перспективах и если я буду показывать здесь хорошую игру, то буду востребован в национальной команде. Звонил я и Хиддинку, но он не брал трубку. Оставил ему sms, но ответа так и не было, – приводит слова австралийца «Газета.Ru». – Я приехал в «Динамо» чтобы помочь клубу решать серьезные задачи, которые стоят перед командой. Да, здесь предложили хорошие деньги, но «Динамо» для меня в первую очередь это возможность профессионального роста. С новыми партнерами успел познакомиться и уже готов сказать им несколько слов по-русски. Вообще, собираюсь серьезно заняться изучением языка. Уровень российского футбола однозначно растет. Одно из свидетельств этому – удачное выступление вашей сборной на последнем Евро. Я очень уважаю Гуса Хиддинка и рад, что он работает с вашей сборной. Я не страшусь холодной погоды и ужасных полей о которых меня уже предупредили. Я – профессиональный футболист и готов к любым сложностям».