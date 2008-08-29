На матчи с Мальтой и Данией Кейрош вызвал 23 игроков

Нападающий "Спортинга" Янник Джалу получил первый в карьере вызов в сборную Португалии. 22-летний футболист, в двух стартовых матчах сезона забивший три мяча, включен в список игроков, которые будут готовиться к сентябрьским играм с Мальтой и Данией в рамках отборочного турнира ЧМ-2010, передает «Спорт Экспресс». Помимо Джалу новый главный тренер португальцев Карлуш Кейрош пригласил в национальную команду следующих футболистов: вратари - Ким ("Бенфика"), Эдуарду ("Брага"), Даниэль Фернандеш ("Бохум", Германия); защитники - Мигел Монтейру, ("Валенсия", Испания), Жозе Босингва, Паулу Феррейра, Рикарду Карвалью (все - "Челси", Англия), Фернанду Мейра ("Галатасарай", Турция), Бруну Алвеш ("Порту"), Антунеш ("Лечче", Италия), Пепе ("Реал", Испания); полузащитники - Раул Мейрелеш ("Порту"), Жоау Моутинью ("Спортинг"), Деку ("Челси", Англия), Манише ("Атлетико", Испания), Педру Мендеш ("Рейнджерс", Шотландия), Карлуш Мартинс ("Бенфика"); нападающие - Нани ("Манчестер Юнайтед", Англия), Симау Саброза ("Атлетико", Испания), Данни ("Зенит", Россия), Нуну Гомеш ("Бенфика"), Угу Алмейда ("Вердер", Германия).