Памела Джелимо: Итоговый результат будет зависеть от времени первого круга

Сегодня в рамках пятого этапа турнира "Золотой лиги" в Цюрихе первая в истории Кении олимпийская чемпионка в беге на 800 м 18-летняя Памела Джелимо предпримет попытку побить мировой рекорд 25-летней давности чешки Ярмилы Кратохвиловой - 1.53,28. Спортсменка заявила, что итоговый результат будет во многом зависеть от того, насколько быстро она пройдет первую часть дистанции, информирует «Спорт Экспресс». "Я не могу знать, как быстро получится пробежать, - сказала Джелимо. - После Пекина удалось только несколько дней потренироваться в Санкт-Моритце. Буду довольна, если время первого круга составит 56-57 секунд. Вторую половину дистанции я обычно прохожу быстрее первой. Конечно, рада, что в Цюрихе у меня будет пэйсмейкер, и не придется вести бег самой с самого начала, как на Олимпиаде. В начале карьеры я просто не умела правильно использовать пэйсмейкера. Но теперь я понимаю, что намного легче бежать, когда тебя ведут первый круг. Я постараюсь показать максимально высокий результат, а что из этого получится - увидите сами".