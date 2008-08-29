В пятницу пройдет жеребьевка первого круга Кубка УЕФА

29 августа 2008, 14:29

В пятницу в Монако пройдет жеребьевка первого круга Кубка УЕФА, информирует «Газета.Ru». Начало в 14.00 по киевскому времени. Московский «Спартак» попал в 1-ю группы сеянных команд. Его соперником может стать: «Цюрих» (Швейцария), «Политехника» (Румыния), «Баник» (Чехия), «Металлист» (Украина) или «Сент-Патрик» (Ирландия). Соперником ЦСКА может стать: «Брондбю» (Дания), «Твенте» (Голландия), «Васлуй» (Румыния), «Черно Море» (Болгария) или «Славен» (Хорватия). «Москве» может достаться: «Тоттенхэм» (Англия), «Аякс» (Голландия), «Удинезе» (Италия), «Левски» (Болгария) или «Копенгаген» (Дания). Весь посев: Группа 1 «Милан» (Италия) – «Бешикташ» (Турция) – «Спартак» (Россия) – «Герта» (Германия) – «Партизан» (Сербия) – Несеяные команды: «Цюрих» (Швейцария), «Политехника» Тимишоара (Румыния), «Баник» (Чехия), «Металлист» (Украина), «Сент-Патрик» (Ирландия). Группа 2 «Севилья» (Испания) – «Рапид» Бухарест (Румыния) – ПСЖ (Франция) – «Сампдория» (Италия) – «Портсмут» (Англия) – Несеяные команды: «Гимараэш» (Португалия), «Вольфсбург» (Германия), «Кайсериспор» (Турция), «Зальцбург» (Австрия), «Каунас» (Литва). Группа 3 «Валенсия» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия) – «Спарта» (Чехия) – «Манчестер Сити» (Англия) - «Нанси» (Франция) - Несеяные команды: «Динамо» Загреб (Хорватия), «Маритиму» (Португалия), «Мазервелл» (Шотландия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Омония» (Кипр). Группа 4 «Бенфика» (Португалия) – «Эвертон» (Англия) – «Динамо» Бухарест (Румыния) – «Галатасарай» (Турция) - «Расинг» (Испания) – Несеяные команды: «Наполи» (Италия), «Стандард» (Бельгия), НЕК (Голландия), «Беллинцона» (Швейцария), «Хонка» (Финляндия). Группа 5 «Шальке-04» (Германия) – «Депортиво» (Испания) – «Херенвен» (Голландия) – «Аустрия» (Австрия) – «Астон Вилла» (Англия) – Несеяные команды: «Литекс» (Болгария), «Витория» (Португалия), «Бранн» (Норвегия), «Лех» (Польша), «Апоэль» (Кипр). Группа 6 ЦСКА (Россия) – «Штутгарт» (Германия) – «Русенборг» (Норвегия) – «Славия» (Чехия) – «Ренн» (Франция) – Несеяные команды: «Брондбю» (Дания), «Твенте» (Голландия), «Васлуй» (Румыния), «Черно Море» (Болгария), «Славен» (Хорватия). Группа 7 «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс» (Голландия) – «Удинезе» (Италия) – «Левски» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания) – Несеяные команды: «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Висла» Краков (Польша), «Москва» (Россия), «Борац» (Сербия), «Жилина» (Словакия). Группа 8 «Гамбург» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция) – «Фейеноорд» (Голландия) – «Брага» (Португалия) – «Хапоэль» Тель-Авив (Израиль) – Несеяные команды: «Сент-Этьен» (Франция), «Артмедиа» («Словакия»), «Униря» (Румыния), «Нордшелланд» (Дания), «Кальмар» (Швеция).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять