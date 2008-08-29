В пятницу пройдет жеребьевка первого круга Кубка УЕФА

В пятницу в Монако пройдет жеребьевка первого круга Кубка УЕФА, информирует «Газета.Ru». Начало в 14.00 по киевскому времени. Московский «Спартак» попал в 1-ю группы сеянных команд. Его соперником может стать: «Цюрих» (Швейцария), «Политехника» (Румыния), «Баник» (Чехия), «Металлист» (Украина) или «Сент-Патрик» (Ирландия). Соперником ЦСКА может стать: «Брондбю» (Дания), «Твенте» (Голландия), «Васлуй» (Румыния), «Черно Море» (Болгария) или «Славен» (Хорватия). «Москве» может достаться: «Тоттенхэм» (Англия), «Аякс» (Голландия), «Удинезе» (Италия), «Левски» (Болгария) или «Копенгаген» (Дания). Весь посев: Группа 1 «Милан» (Италия) – «Бешикташ» (Турция) – «Спартак» (Россия) – «Герта» (Германия) – «Партизан» (Сербия) – Несеяные команды: «Цюрих» (Швейцария), «Политехника» Тимишоара (Румыния), «Баник» (Чехия), «Металлист» (Украина), «Сент-Патрик» (Ирландия). Группа 2 «Севилья» (Испания) – «Рапид» Бухарест (Румыния) – ПСЖ (Франция) – «Сампдория» (Италия) – «Портсмут» (Англия) – Несеяные команды: «Гимараэш» (Португалия), «Вольфсбург» (Германия), «Кайсериспор» (Турция), «Зальцбург» (Австрия), «Каунас» (Литва). Группа 3 «Валенсия» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия) – «Спарта» (Чехия) – «Манчестер Сити» (Англия) - «Нанси» (Франция) - Несеяные команды: «Динамо» Загреб (Хорватия), «Маритиму» (Португалия), «Мазервелл» (Шотландия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Омония» (Кипр). Группа 4 «Бенфика» (Португалия) – «Эвертон» (Англия) – «Динамо» Бухарест (Румыния) – «Галатасарай» (Турция) - «Расинг» (Испания) – Несеяные команды: «Наполи» (Италия), «Стандард» (Бельгия), НЕК (Голландия), «Беллинцона» (Швейцария), «Хонка» (Финляндия). Группа 5 «Шальке-04» (Германия) – «Депортиво» (Испания) – «Херенвен» (Голландия) – «Аустрия» (Австрия) – «Астон Вилла» (Англия) – Несеяные команды: «Литекс» (Болгария), «Витория» (Португалия), «Бранн» (Норвегия), «Лех» (Польша), «Апоэль» (Кипр). Группа 6 ЦСКА (Россия) – «Штутгарт» (Германия) – «Русенборг» (Норвегия) – «Славия» (Чехия) – «Ренн» (Франция) – Несеяные команды: «Брондбю» (Дания), «Твенте» (Голландия), «Васлуй» (Румыния), «Черно Море» (Болгария), «Славен» (Хорватия). Группа 7 «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс» (Голландия) – «Удинезе» (Италия) – «Левски» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания) – Несеяные команды: «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Висла» Краков (Польша), «Москва» (Россия), «Борац» (Сербия), «Жилина» (Словакия). Группа 8 «Гамбург» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция) – «Фейеноорд» (Голландия) – «Брага» (Португалия) – «Хапоэль» Тель-Авив (Израиль) – Несеяные команды: «Сент-Этьен» (Франция), «Артмедиа» («Словакия»), «Униря» (Румыния), «Нордшелланд» (Дания), «Кальмар» (Швеция).