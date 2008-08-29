Официальный дебют Роналдинью в "Милане" состоится в воскресенье

Бразильский полузащитник Роналдинью, в межсезонье сменивший "Барселону" на "Милан", дебютирует в составе россонери в воскресном матче серии А с "Болоньей", сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на итальянские СМИ. В то же время, еще один новичок клуба Карло Анчелотти - форвард сборной Украины Андрей Шевченко, вернувшийся в Италию после двухлетнего пребывания в "Челси", - останется на скамейке. Точно не примут участия в игре с "Болоньей" травмированные защитники Алессандро Неста и Филипп Сендерос, полузащитник Кака и форвард Марко Боррьелло.