Главный тренер "Нюрнберга" подал в отставку

Наставник "Нюрнберга" Томас фон Хеесен подал в отставку, сообщает «Спорт Экспресс». "Я принял решение покинуть свой пост из-за сложившейся в клубе ситуации. Соглашаясь занять эту должность, я и подумать не мог, что уровень моей квалификации будет поставлен под сомнение уже после двух туров чемпионата, особенно принимая во внимание то, что у нас новая, молодая команда, которой требуется время, чтобы сыграться. У меня нет претензий к футболистам. Надеюсь, они спокойно отнесутся к моему решению и в дальнейшем будут демонстрировать на поле все свои лучшие качества", - сказал тренер. Фон Хеесен принял "Нюрнберг" в феврале этого года. После двух матчей второй бундеслиги клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея домашнюю победу над "Аугсбургом" (2:1) и выездное поражение от "Кайзерслаутерна" (1:2). К следующей игре с "Алеманией" команда будет готовиться под руководством помощника фон Хеесена Михаэля Оеннинга.