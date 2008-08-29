Индзаги: Великолепно вновь увидеть Шеву в раздевалке

Филиппо Индзаги приветствует возвращение Андрея Шевченко и считает, что теперь атака «Милана» будет впечатлять, информирует «Спорт.com.ua». «Мы будем бороться за Кубок УЕФА и Скудетто, потому что мы хотим и то, и другое, - сказал Пиппо в интервью Gazzetta Dello Sport, - я думаю, мы фавориты в Серии А наряду с «Интером», «Юве» и «Ромой», но у нас лучше атака. Никто не имеет такого выбора нападающих, как мы. У нас нет снобизма по поводу Кубка УЕФА, ведь мы никогда не выигрывали ранее этот трофей, так что важно взять этот Кубок сейчас». «Будет великолепно снова увидеть Шеву в раздевалке, - коснулся Индзаги и темы возвращения Андрея, - я помню великие моменты, которые мы пережили вместе, мы достигали больших вещей в прошлом и будем продолжать в том же духе снова».