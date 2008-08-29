Людмилу Блонскую и ее мужа дисквалифицировали пожизненно

Сегодня состоялось заседание Исполкома федерации легкой атлетики Украины, на котором был рассмотрен вопрос Людмилы Блонской. Напомним, что эта украинская легкоатлетка на прошедшей Олимпиаде в Пекине была уличена в приеме допинга, и, как следствие, лишена медали. МОК принял решение о дисквалификации спортсменки. На сегодняшнем заседании Исполкома ФЛАУ было принято решение о пожизненной дисквалификации Людмилы Блонской и ее тренера-мужа Сергея Блонского, сообщает корреспондент «СПОРТглавреда». Комментируя этот «приговор», Валерий Борзов сказал: «Решения нам далось очень тяжело. Все-таки у Блонских двое детей… Тем не менее, принять иное решение не могли. Что касается Сергея Блонского, то по нему решение, со временем, может быть пересмотрено. А Людмила может попробовать себя на тренерской стезе.»