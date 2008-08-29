Кубок УЕФА. Результаты жеребьевки

Сегодня в Монако прошла жеребьевка первого круга Кубка УЕФА. Итоги: «Милан» (Италия) – «Цюрих» (Швейцария) «Металлист» (Украина) – «Бешикташ» (Турция) «Баник» (Чехия) – «Спартак» (Россия) «Герта» (Германия) – «Сент-Патрик» (Ирландия) «Политехника» Тимишоара (Румыния) – «Партизан» (Сербия) «Севилья» (Испания) – «Зальцбург» (Австрия) «Портсмут» (Англия) – «Гимараэш» (Португалия) «Вольфсбург» (Германия) – «Рапид» Бухарест (Румыния) «Кайсериспор» (Турция) - ПСЖ (Франция) «Сампдория» (Италия) – «Каунас» (Литва) «Динамо» Загреб (Хорватия) – «Спарта» (Чехия) «Манчестер Сити» (Англия) – «Омония» (Кипр) «Янг Бойз» (Швейцария) – «Брюгге» (Бельгия) «Маритиму» (Португалия) – Валенсия» (Испания) «Нанси» (Франция) – «Мазервелл» (Шотландия) «Эвертон» (Англия) – «Стандард» (Бельгия) «Наполи» (Италия) – «Бенфика» (Португалия) «Беллинцона» (Швейцария) – «Галатасарай» (Турция) НЕК (Голландия) – «Динамо» Бухарест (Румыния) «Расинг» (Испания) – «Хонка» (Финляндия) «Апоэль» (Кипр) – «Шальке-04» (Германия) «Аустрия» (Австрия) – «Лех» (Польша) «Витория» (Португалия) – «Херенвен» (Голландия) «Бранн» (Норвегия) – «Депортиво» (Испания) «Литекс» (Болгария) – «Астон Вилла» (Англия) «Славия» (Чехия) – «Васлуй» (Румыния) «Славен» (Хорватия) – ЦСКА (Россия) «Брондбю» (Дания) – «Русенборг» (Норвегия) «Черно Море» (Болгария) – «Штутгарт» (Германия) «Ренн» (Франция) – «Твенте» (Голландия) «Аякс» (Голландия) – «Борац» (Сербия) «Тоттенхэм» (Англия) – «Висла» (Польша) «Копенгаген» (Дания) – «Москва» (Россия) «Боруссия» Дортмунд (Германия) – «Удинезе» (Италия) «Жилина» (Словакия) – «Левски» (Болгария) «Брага» (Португалия) – «Артмедиа» («Словакия») «Гамбург» (Германия) – «Униря» (Румыния) «Хапоэль» Тель-Авив (Израиль) – «Сент-Этьен» (Франция) «Нордшелланд» (Дания) – «Олимпиакос» (Греция) «Фейеноорд» (Голландия) – «Кальмар» (Швеция). Первые матчи пройдут 18 сентября, ответные – 2 октября.