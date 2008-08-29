Ледяхов: Нам нужно серьезно готовиться к матчам с любым соперником

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал итоги жеребьевки Кубка УЕФА, информирует «Газета.Ru». «Трудно рассуждать о «Банике», поскольку возможности этой команды пока мне неизвестны, – сказал Ледяхов официальному сайту клуба. – Будем ее тщательно изучать. Сейчас нам нужно серьезно готовиться к матчам с любым соперником, в первую очередь, улучшать свою игру. Все будет зависеть от нашего состояния на момент встреч с чехами. Пока же можно сказать, что единственный плюс жребия - то, что первый матч мы проводим на выезде, а ответный поединок – дома».