Бриггс может вернуться на ринг

На днях бывший чемпион по версии WBO Шеннон Бриггс напомнил о себе. В интервью каналу ESPN2 он поведал, что Дон Кинг рассматривает вариант проведения в ноябре его боя с Анджеем Голотой в Китае. «Дон Кинг позвонил мне и рассказал, что собирается устроить серию боев по всему миру, и спросил, интересует ли меня участие, - рассказал боксер. – Я ответил: «Ну, я не дрался полтора года, все будет зависеть от противника и от того, сколько времени у меня будет на подготовку». Сейчас у меня слишком много лишнего веса, я уже перевалил за 300 фунтов. Я сидел на заднице целый год. Будет правильно начать драться и вернуться в форму». «Спорт.com.ua»