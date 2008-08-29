Николай Валуев весит почти на 40 килограмм тяжелее Руиса

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версии WBA Николай Валуев оказался почти на 40 килограммов тяжелее американца Джона Руиса по итогам предматчевого взвешивания, состоявшегося в пятницу в Берлине, информирует «РИА«Новости». Весы под тяжестью боксера из Санкт-Петербурга остановились на отметке 144,4 кг. Вес его оппонента Руиса составил 108,6 кг. Сравнивая весовые показатели боксеров в их предыдущих боях, можно отметить, что Валуев несколько похудел, а Руис, напротив, прибавил в весе. Бой между Николаем Валуевым и Джоном Руисом за титул чемпиона мира состоится 30 августа на арене имени Макса Шмелинга в немецкой столице. Еще один чемпион мира по версии WBA, узбекский боксер Руслан Чагаев решением руководства этой организации по состоянию здоровья сохраняет свои полномочия и объявлен "чемпионом в отпуске