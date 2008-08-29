В Монако представлен новый мяч Лиги чемпионов

Официальный мяч Лиги чемпионов сезона-2008/09 Adidas Finale 8 был представлен перед зданием Grimaldi Forum в Монако, сообщает «Газета.Ru». В основе дизайна нового мяча лежит широко известная звездная символика Лиги чемпионов, выполненная в цветах, которые можно увидеть на каждом футбольном стадионе. Цвет индиго олицетворяет вечернее небо, металлический оттенок напоминает о прожекторах, освещающих поле, а яркий насыщенный зеленый цвет символизирует травяное покрытие стадиона. Внешнее покрытие мяча, напоминающее по текстуре «гусиную кожу», гарантирует оптимальное сцепление с бутсой и позволяет игрокам совершать более мощные и более точные удары, лучше контролировать и подкручивать мяч в любых погодных условиях. Вратари также смогут по достоинству оценить новую структуру покрытия мяча. За счет лучшего сцепления мяча и перчаток его гораздо легче поймать. Все 32 клуба, прошедшие в групповой этап Лиги чемпионов, получат мячи Finale 8 в течение нескольких дней после проведения жеребьевки в Монако. От России в этом сезоне в Лиге чемпионов будет выступать «Зенит».